Piacenza | procura sequestra video stupro a media | ' bloccata' diffusione social**

(Di martedì 23 agosto 2022) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - Ladi Piacenza sta notificato un decreto di sequestro al quotidiano 'Libero' e ai siti web Voxnews, Stopcensura e Rassegna Italia che avrebbero diffuso ilsulloche vede come vittima una donna ucraina che sarebbe riconoscibile nei frame registrati con un telefono cellulare. I motori di ricerca ma soprattutto i social network hanno di fatto bloccato quelsu cui ora indaga la magistratura: sia Twitter, che Facebook e Instagram lo hanno oscurato. In particolare per Meta, che controlla sia Facebook sia Instagram, le immagini violano lo 'sfruttamento sessuale di adulti'.

Ladilunedì ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per il reato di diffusione senza consenso di materiale riproducente atti sessuali senza consenso. Giorni fa alcune testate ...Il fascicolo per diffusione illecita Ladiintanto ha aperto un fascicolo per la diffusione illecita senza consenso del video . Il reato è previsto dall'articolo 734 bis del codice ...PIACENZA - La vittima della violenza sessuale commessa domenica mattina all'alba a Piacenza nelle ultime ore è stata sentita dagli inquirenti, per ricostruire il contesto e i termini dell'aggressione.La vittima ha affermato di essere stata riconosciuta da alcuni suoi conoscenti. La procura di Piacenza indaga a carico di ignoti sia sulla diffusione illecita senza consenso del video che riprende lo ...