I look più belli di Demi Lovato sul red carpet (Di martedì 23 agosto 2022) Demi Lovato è una delle artiste che ha segnato la generazione Millennials in casa Disney. Impossibile dimenticarla in Camp Rock, eppure la sua carriera è andata avanti e oggi può contare su otto album pubblicati. Demi Lovato ha diversi punti in comune con altre star della sua generazione come Selena Gomez e Miley Cyrus. Tutte e tre hanno raggiunto la popolarità grazie a Disney e da giovanissime, ma una volta diventate adulte hanno scelto una strada diversa ma ugualmente artistica. I Millennials la ricorderanno senza difficoltà in Camp Rock, il film dove ha affiancato i Jonas Brothers e cantato This Is Me. Da allora ne ha fatti di passi in avanti. Demi Lovato ha pubblicato il primo album Don’t Forget nel 2008, l’ultimo (l’ottavo) Holy Fvck nel 2022. Quasi quindici anni di carriera ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 agosto 2022)è una delle artiste che ha segnato la generazione Millennials in casa Disney. Impossibile dimenticarla in Camp Rock, eppure la sua carriera è andata avanti e oggi può contare su otto album pubblicati.ha diversi punti in comune con altre star della sua generazione come Selena Gomez e Miley Cyrus. Tutte e tre hanno raggiunto la popolarità grazie a Disney e da giovanissime, ma una volta diventate adulte hanno scelto una strada diversa ma ugualmente artistica. I Millennials la ricorderanno senza difficoltà in Camp Rock, il film dove ha affiancato i Jonas Brothers e cantato This Is Me. Da allora ne ha fatti di passi in avanti.ha pubblicato il primo album Don’t Forget nel 2008, l’ultimo (l’ottavo) Holy Fvck nel 2022. Quasi quindici anni di carriera ...

SamsungItalia : Stile. Senza limiti. Il look di #JungKook è più cool che mai grazie ai suoi #GalaxyZFlip4, #GalaxyWatch5 e… - Giacomo89504170 : @ladyonorato Più leggo i tuoi tweet e più mi sembra di rivedere in te e i tuoi followers i personaggi del film 'Don't look up'. - rosannagigli9 : @mgmaglie @GiorgiaMeloni Volgare è stata la Meloni, verso la povera ragazza sventurata, non basta imbellettarsi, av… - doncarlo74 : @FabrizioRomano @DiMarzio Vieni bello mio. Qui ti rifacciamo il look e ritorni al @FCBarcelona più forte di prima. #Lecce olè - chiarawiththec : mi dispiace se non ti ho più guardata per tutta la serato dopo essermi accorta che chiaramente non avessi bisogno d… -