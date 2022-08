VIDEO: Roman Reigns esce dal personaggio e fa gli auguri a un piccolo fan (Di lunedì 22 agosto 2022) Il dominio di Roman Reigns prosegue incontrastato da ormai due anni. Il turn heel ha completamente stravolto la sua carriera e proprio da heel ha trovato la sua perfetta dimensione, dopo che per alcuni anni la WWE aveva provato a proporlo come face incontrando però il rifiuto dei fan. A Clash At The Castle, in Galles, lo attende Drew McIntyre, intenzionato a porre fine al suo storico regno. Dietro l’angolo la minaccia Karrion Kross, appena tornato a Stamford. Gli auguri al piccolo fan Diverse volte durante i vari Live Event che la WWE tiene nei fine settimana, Roman Reigns è uscito dal proprio personaggio. Lo ha fatto anche nel Live Event tenutosi in Canada sabato sera. Roman ha regalato un bel momento ad un piccolo fan ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 22 agosto 2022) Il dominio diprosegue incontrastato da ormai due anni. Il turn heel ha completamente stravolto la sua carriera e proprio da heel ha trovato la sua perfetta dimensione, dopo che per alcuni anni la WWE aveva provato a proporlo come face incontrando però il rifiuto dei fan. A Clash At The Castle, in Galles, lo attende Drew McIntyre, intenzionato a porre fine al suo storico regno. Dietro l’angolo la minaccia Karrion Kross, appena tornato a Stamford. Glialfan Diverse volte durante i vari Live Event che la WWE tiene nei fine settimana,è uscito dal proprio. Lo ha fatto anche nel Live Event tenutosi in Canada sabato sera.ha regalato un bel momento ad unfan ...

