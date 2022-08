Sassuolo Lecce 0-0 LIVE: sta per iniziare il match (Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Mapei, il match valido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Sassuolo e Lecce: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Mapei, Sassuolo e Lecce si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Sassuolo Lecce 0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE Sassuolo Lecce 0-0: risultato e tabellino MARCATORI: Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopulos. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 agosto 2022) Allo stadio Mapei, ilvalido per la 2ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Mapei,si affrontano nelvalido per la 2ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1 ‘ Fischio d’inizio ore 20.45 Migliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino MARCATORI:(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Pinamonti, Kyriakopulos. In panchina: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Harroui, Alvarez, Obiang, Ceide, ...

trystop2 : INTER MILAN & SASUOLO DOUBLE:- ??Domenico Berardi - SASSUOLO DOUBLES @4.40 ????Sassuolo v Lecce ??3+ Goals; 4+ Cards &… - CBSSportsSoccer : The Serie A action continues on @paramountplus ?? - Inter Milan vs. Spezia ?? - Sassuolo vs. Lecce ?? - quantum_sp : 2:45pm Serie A games: Inter Milan/Spezia Over 2.5 Sassuolo Draw No Bet Sassuolo/Lecce Under 3.5 #SerieA… - RpediaSport : Live Streaming Sassuolo VS Lecce ? - zazoomblog : Sassuolo-Lecce le formazioni ufficiali: c’è Pinamonti - #Sassuolo-Lecce #formazioni -