Juve: si apre uno spiraglio per Depay, cresce l'ottimismo (Di sabato 20 agosto 2022) Depay dovrebbe essere vicino alla risoluzione del contratto con il Barcellona: cresce l'ottimismo nella Juve per l'arrivo dell'olandese La Juve è molto fiduciosa di poter chiudere per Memphis Depay. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, infatti, l'attaccante olandese è più vicino all'addio al Barcellona. L'entourage di Depay è fiducioso di riuscire chiudere per la risoluzione del contratto con i blaugrana. Intanto i bianconeri stanno cercando l'intesa con l'olandese. Le pretese di Depay sono aumentate e questo potrebbe costituire un ostacolo se il giocatore non farà un passo indietro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

