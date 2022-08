“Si devono inginocchiare…io li ammazzo” | il video della lite del capo di Gabinetto di Gualtieri Ruberti diffuso dal Foglio

(Di venerdì 19 agosto 2022) Ildidi Roma, Albino, ha rassegnato le sue dimissioni con una lettera inviata al sindacoCapitale, Roberto, dopo la pubblicazione suldi unche lo vede protagonista di una violentaa Frosinone, con urla e minacce. “Io livenire a chiede scusa per quello che mi hanno chiesto… A me non me dicono ‘io me te comprò” sono alcune delle frasi che si sentono nel filmato.parla in romanesco: “Do cinque minuti pe veni’ a chiedeme scusa in ginocchio. Seinginocchià davanti. Altrimenti io lo scrivo a tutti quello che sti pezzi de… mi hanno detto… Io li sparo, li”. Nel ...

