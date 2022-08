Sanità, Corte dei Conti: “Migliorano i conti dell’Asl Napoli 3 Sud” (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRisultato economico in miglioramento ma permangono criticità legate alla mancata istituzione di un servizio di controllo sulle opere pubbliche. È il quadro relativo ai bilanci della gestione 2018-2019 dell’Asl Napoli 3 Sud tracciato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Campania, i cui esiti sono stati pubblicati attraverso un’apposita delibera. ”Il risultato economico – ha rilevato la Corte – risulta in miglioramento, con un utile 2019 di 3,276 milioni di euro, a fronte dei 322.253 euro del 2018, mentre si osserva una crescita costante del valore e dei costi della produzione, con differenza sempre positiva”. ”Criticità e irregolarità permangono – sempre secondo la magistratura contabile – nella mancata istituzione di un servizio ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRisultato economico in miglioramento ma permangono criticità legate alla mancata istituzione di un servizio di controllo sulle opere pubbliche. È il quadro relativo ai bilanci della gestione 2018-20193 Sud tracciato dalla sezione regionale di controllo delladeiper la Campania, i cui esiti sono stati pubblicati attraverso un’apposita delibera. ”Il risultato economico – ha rilevato la– risulta in miglioramento, con un utile 2019 di 3,276 milioni di euro, a fronte dei 322.253 euro del 2018, mentre si osserva una crescita costante del valore e dei costi della produzione, con differenza sempre positiva”. ”Criticità e irregolarità permangono – sempre secondo la magistratura contabile – nella mancata istituzione di un servizio ...

