La femmina di tricheco che si era stabilita nella baia di Oslo è stata soppressa (Di lunedì 15 agosto 2022) Il dipartimento di Pesca norvegese ha detto domenica di avere soppresso Freya, la femmina di tricheco che si era stabilita alcune settimane fa nella baia di Frognerkilen, nel fiordo di Oslo, a ovest della capitale norvegese. La soppressione, ha spiegato un Leggi su ilpost (Di lunedì 15 agosto 2022) Il dipartimento di Pesca norvegese ha detto domenica di avere soppresso Freya, ladiche si eraalcune settimane fadi Frognerkilen, nel fiordo di, a ovest della capitale norvegese. La soppressione, ha spiegato un

ilpost : La femmina di tricheco che si era stabilita nella baia di Oslo è stata soppressa - Martavincia3 : RT @Tiziana33331834: ??????Open: Oslo, Freya è stata abbattuta. Il tricheco femmina diventato la mascotte del porto è stato ucciso per salvagu… - sofia_vasto : RT @Tiziana33331834: ??????Open: Oslo, Freya è stata abbattuta. Il tricheco femmina diventato la mascotte del porto è stato ucciso per salvagu… - lavalidamente : RT @AndiNika9: Norvegia. Chiedono alla popolazione di non interagire con lei, una femmina di tricheco, ovviamente invano. Orde di turisti c… - Tomm54594305 : RT @Tiziana33331834: ??????Open: Oslo, Freya è stata abbattuta. Il tricheco femmina diventato la mascotte del porto è stato ucciso per salvagu… -