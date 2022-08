Salman Rushdie staccato dal respiratore: ora riesce a parlare. La Procura: “Attacco mirato e premeditato, colpito con 8 coltellate” (Di domenica 14 agosto 2022) Salman Rushdie è stato staccato dal respiratore ed è ora di nuovo in grado di parlare. Lo scrittore 75enne è stato accoltellato venerdì 12 agosto durante il suo intervento ad un festival letterario nello Stato di New York e le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi: il suo agente, Andrew Wylie, aveva parlato di danni al fegato, ai nervi di un braccio e soprattutto del rischio che Rushdie potesse perdere un occhio. Adesso rimane ricoverato con ferite gravi ma il collega Aatish Taseer ha twittato nella serata di sabato che era “stato staccato dal ventilatore e stava parlando (e scherzando)”. Intanto sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto: il Procuratore distrettuale Jason Schmidt ha riferito che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022)è statodaled è ora di nuovo in grado di. Lo scrittore 75enne è stato accoltellato venerdì 12 agosto durante il suo intervento ad un festival letterario nello Stato di New York e le sue condizioni di salute sono apparse subito gravi: il suo agente, Andrew Wylie, aveva parlato di danni al fegato, ai nervi di un braccio e soprattutto del rischio chepotesse perdere un occhio. Adesso rimane ricoverato con ferite gravi ma il collega Aatish Taseer ha twittato nella serata di sabato che era “statodal ventilatore e stava parlando (e scherzando)”. Intanto sono in corso le indagini della polizia per ricostruire quanto accaduto: iltore distrettuale Jason Schmidt ha riferito che ...

