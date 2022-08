L’allarme latte preoccupa i consumatori | Quello che sta succedendo è impensabile

Leggi su topicnews

(Di giovedì 11 agosto 2022)alle stelle, è Assoa lanciare. Nel nostro Paese i costi salgono senza sosta e mettono in pericolo tutto il comparto a livello nazionale. Prezzo delin aumento (fonte web)in aumento: in Italia scattaIl presidente di Asso, Paolo Zanetti, ha commentato così la situazione complicata del settore in Italia: “Ilalla stalla ha raggiunto valori che fino a pochi mesi fa nessuno avrebbe immaginato – si legge sul Corriere della Sera – lo scorso anno, in queste settimane, la fornitura occasionale toccava a malapena i 39 centesimi e ilalla stalla ne costava 38”. Nel giro di un anno la situazione è precipitata “Adesso la fornitura occasionale viaggia su valori superiori ...