Elezioni, Di Biase: misogino e maschilista descrivermi come “Lady Franceschini” (Di giovedì 11 agosto 2022) La consigliera regionale: «Non posso tacere perché sono madre di figlia femmina e l'esempio che voglio dare a lei e alle bambine come lei è che nessuno può permettersi di svilirci, sminuirci, mettere in discussione i nostri sogni» Leggi su lastampa (Di giovedì 11 agosto 2022) La consigliera regionale: «Non posso tacere perché sono madre di figlia femmina e l'esempio che voglio dare a lei e alle bambinelei è che nessuno può permettersi di svilirci, sminuirci, mettere in discussione i nostri sogni»

