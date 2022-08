Salvini e Berlusconi: tassapiattisti immaginari (Di mercoledì 10 agosto 2022) Salvini e Berlusconi fanno propaganda elettorale sulla flat tax per raggranellare qualche voto. Ma nel programma di centrodestra delle loro proposte non c'è traccia, grazie anche a Meloni. Ed è un bene così Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 10 agosto 2022)fanno propaganda elettorale sulla flat tax per raggranellare qualche voto. Ma nel programma di centrodestra delle loro proposte non c'è traccia, grazie anche a Meloni. Ed è un bene così

