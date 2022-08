Coghe | ' 200 chilometri in bici per un fioretto' - Cronaca - lanazione it

Quotidiano Sanità

Quanto si è allenato"Come sempre. Ho avuto solo da smaltire le scorie del covid: il 3 luglio avevo 39,5. Poi allenamento, palestra, cavallo. Come sempre". Lauretta mia è andata in pensione "...Soddisfazione anche da Jacopo, presidente del Comitato "No all'Eutanasia Legale", che tutto ... Ovviamente la delusione sul momento è enorme ed è quella di 1 milioni emila persone che non ... Aou Cagliari. Ferdinando Coghe nuovo direttore sanitario Il fantino ha concluso con un amico il percorso sulla Francigena in parte già fatto a cavallo dopo la vittoria dello Straordinario ...