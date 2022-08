Ultime Notizie – Vaiolo delle scimmie | studio Spallanzani | virus in sperma infettivo 20 giorni

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 8 agosto 2022) I ricercatori dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi)di Roma hanno pubblicato unosu ‘Lancet Infectious Diseases’ in cui hanno verificato che ildel“rimane a lungo nello” fino a circa 20dall’insorgenza dei sintomi “e non solo come Dna ma con la presenza viva di particelle virali con una capacità infettante” dimostrando così la natura di malattia a trasmissione sessuale. Questo risultato fa seguito al lavoro dei ricercatori dell’Istituto, sempre sul Monkeypox, che ha portato all’identificazione dei primi casi italiani e pubblicato sulla rivista del Centro europeo per il controllomalattie Eurosurveillance, e al primo sequenziamento di Monkeypox ...