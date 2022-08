Milano, incendio in appartamento: morta una donna (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Una donna è morta nell’incendio scoppiato in un appartamento al sesto piano di un palazzo di via Savona a Milano. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Ancora incerte le cause dell’incendio, scoppiato poco dopo le 7.30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Unanell’scoppiato in unal sesto piano di un palazzo di via Savona a. Il corpo è stato ritrovato dai vigili del fuoco, intervenuti per spegnere le fiamme. Ancora incerte le cause dell’, scoppiato poco dopo le 7.30. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

