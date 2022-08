Calcio, Roma, Villar passa alla Sampdoria (Di lunedì 8 agosto 2022) Gonzalo Villar è ormai ai saluti con la Roma e pronto a unirsi alla Sampdoria. Come scrive nel suo sito l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo spagnolo è atterrato in mattinata all’aeroporto Crisotoforo Colombo di Genova per le le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Il centrocampista, che si trasferirà ai blucerchiati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: “Sono felice di essere qui, mando un saluto ai tifosi”. Spente intanto sul nascere alcune voci su Cristante: che dovrebbe restare alla Roma. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di lunedì 8 agosto 2022) Gonzaloè ormai ai saluti con lae pronto a unirsi. Come scrive nel suo sito l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, lo spagnolo è atterrato in mattinata all’aeroporto Crisotoforo Colombo di Genova per le le visite mediche e la firma sul nuovo contratto. Il centrocampista, che si trasferirà ai blucerchiati con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a otto milioni di euro, ha rilasciato anche alcune dichiarazioni: “Sono felice di essere qui, mando un saluto ai tifosi”. Spente intanto sul nascere alcune voci su Cristante: che dovrebbe restare. L'articolo proviene da Italia Sera.

OfficialASRoma : ?? Apertura cancelli: 18:15 ?? Presentazione squadra: 19:45 ?? Calcio d'inizio: 20:45 ?? Performance di Blanco: fine pr… - fattoquotidiano : Pallone sonoro e partite giocate nel silenzio: ecco il calcio per non vedenti. A Roma la prima squadra femminile - CorSport : Lo sguardo incredulo di #Dybala ripreso dalla tv: incantato dai tifosi della #Roma ???? #RomaShakhtar - aquilinofilm : RT @VoceGiallorossa: ??Veretout: 'Sono stati gli anni più intensi della mia carriera. Roma è una città che trasmette brividi, il top per il… - salvione : Roma, Carles Perez in partenza per Vigo: domani visite e firma -