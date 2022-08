PSV Eindhoven vs Monaco – pronostico e possibili formazioni

(Di domenica 7 agosto 2022) Dopo il combattuto pareggio per 1-1 nell’andata del terzo turno di qualificazione di Champions League, il PSVe ilsi ritrovano martedì 9 agosto per il secondo turno al Philips Stadion. Entrambe le squadre hanno dato il via alle loro campagne nazionali con vittorie nel fine settimana e si affronteranno con Rangers o Union SG per un posto nella fase a gironi. Il calcio di inizio di PSVvsè previsto alle 20:30 Anteprima della partita PSVvs: a che punto sono le due squadre PSVNonostante i cinque gol rifilati all’Ajax in un frenetico incontro di Supercoppa – che sembrava aver prosciugato le energie del PSV – la squadra di Ruud van Nistelrooy ha sperimentato molte meno gioie sul fronte dell’attacco ...

gippu1 : A secco da 1215 minuti (ultimo gol il 2 ottobre 2021), Lorenzo #Lucca diventa il primo calciatore italiano della st… - a_parenti_nrg25 : Il #ManchesterUnited è alla ricerca di un esterno, Erik #tenHag ha messo gli occhi su Cody #Gakpo: esterno del #PSV… - zio_cipo : @LAROMA24 Bella la seconda maglia del PSV Eindhoven - MonacoTribuneIT : Martedì sera allo stadio Louis II, l’AS Monaco ha pareggiato con il PSV Eindhoven (1-1) alla partita di andata del.… - MonacoTribuneRU : Martedì sera allo stadio Louis II, l’AS Monaco ha pareggiato con il PSV Eindhoven (1-1) alla partita di andata del.… -

TUTTO mercato WEB

Il Sottomarino Giallo è avversario tosto e probante: ha battuto(2 - 1), Borussia Dortmund (2 - 0), Reims (1 - 0), Southampton (2 - 1), prima di pareggiare contro il Fulham (1 - 1) e di ...Per il Villarreal questa sarà addirittura l'ottava amichevole: i gialli non hanno mai perso, raccogliendo vittorie importanti contro, Borussia Dortmund e Southampton. La rosa è rimasta ... L'Hoffenheim cerca un terzino sinistro: contatti con il PSV Eindhoven per Philipp Max "Mi sento a casa sin dal primo giorno, il modo in cui sono ricevuto e il modo in cui le persone mi trattano mi rende molto felice", ha detto il ...Dopo nove lunghi anni la storia d'amore tra Dries Mertens e il Napoli è davvero finita. Il folletto belga è arrivato in Italia nel 2013 dal PSV Eindhoven ...