GdS – Milan, ora linea… alla regia. Tocca a Bennacer: il punto sul rinnovo | Primapagina (Di domenica 7 agosto 2022) 2022-08-05 17:30:57 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l'ultima notizia di calciomercato della Gazzetta dello Sport: Calcoli, ragionamenti, prospettive. Il Milan continua a lavorare per regalare a Stefano Pioli una rosa completa in tutti i reparti in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera, concentrata sul mercato e sui possibili nuovi innesti tra centrocampo e difesa, non perde però di vista la situazione rinnovi. Tra queste, quella di Ismael Bennacer. LINEA alla regia – Il contratto del centrocampista algerino scade nel 2024. E per il Milan, da settimane al lavoro per trovare un accordo sul rinnovo, oggi più che mai il giocatore è un elemento fondamentale in mezzo al campo. Con l'addio di Kessie e l'arrivo di ...

