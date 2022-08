Monopattini, nuovo bando in vista. «Più ordine con le “postazioni virtuali” di sosta» (Di sabato 6 agosto 2022) Mobilità alternativa In scadenza le concessioni con i due operatori attivi in città. Previsti 1.200 mezzi, il nuovo servizio partirà dal mese di gennaio 2023. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 6 agosto 2022) Mobilità alternativa In scadenza le concessioni con i due operatori attivi in città. Previsti 1.200 mezzi, ilservizio partirà dal mese di gennaio 2023.

webecodibergamo : Monopattini, nuovo bando in vista. «Più ordine con le “postazioni virtuali” di sosta» - Giorno_Varese : Monopattini e bici, nuovo bando per lo sharing - EcomobileNews : C’è un nuovo #campionato, quello dei #monopattini! - GimmiJovinelli : Si che bello.! La new generation tax. !!!! Soldi di tasse in più per i giovani. Basta che nei giovani non ci sia un… -