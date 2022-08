(Di sabato 6 agosto 2022) Il Bayern Monaco ha vinto la prima gara stagionale in Bundesliga, contro l'Eintracht per 6 - 1 e Sadioha segnato subito il suo primo gol con il ...

Gazzetta

Il Bayern Monaco ha vinto la prima gara stagionale in Bundesliga, contro l'Eintracht per 6 - 1 e Sadioha segnato subito il suo primo gol con il ...Sottil non vede l'ora di iniziare euna squadra in salute con piccoli acciacchi per alcuni giocatori in fase di recupero. Il rientro di Beto ha la sua importanza ma adesso andrà gestito al ... Manè si sente già a casa: gol e festa con i tifosi