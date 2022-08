Calcio | 70 cent di sconto per vedere il Napoli online contro l’Espanyol L’ironia dei tifosi | E ‘sti centesimi metteteli per apparare Raspadori

(Di sabato 6 agosto 2022) Da 2,99 euro a 2,29 euro, con 70esimi di. Questo il prezzo lanciato oggi dalperl’amichevole di questa sera, l’ultima del precampionato della squadra azzurra. Ilha inaugurato quest’anno il pagamento peri match precampionato anche su Facebook oltre che su Sky, facendo pagare all’inizio 10 euro e ottenendo scarsi incassi. Stavolta il prezzo si è abbassato e poi è arrivato lo: “-Espanyol sarà trasmessa in diretta sulla nostra pagina Facebook al prezzo di € 2,29 anziché €2,99”, si legge sul twitter del club azzurro. Un messaggio che ha ricevuto molti commenti pieni di ironia da parte dei, in questo ...

