Renzi | “Silvio no grazie | noi non andiamo con chi ha tolto la fiducia a Draghi”

ROMA – "Caro Silvio no grazie, noi non partecipiamo a una coalizione, quella di centrodestra, in cui c'è chi ha sempre votato contro Mario Draghi, mi riferisco a Giorgia Meloni, e chi, pur avendo votato Draghi, alla fine gli ha tolto la fiducia, e mi riferisco a Forza Italia e alla Lega". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi (foto), intervenendo alla trasmissione radiofonica "Non Stop News", questa mattina su Rtl 102,5.

