Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 agosto 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio tra IP direzione metteresti un accordo tra I dem sinistra italiana Europa verde anche con Luigi Di Maio fratoianni Bonelli fanno saltare l’incontro con letta perché sono cambiate le condizioni e c’è bisogno di tempo per infezione valutazioni Di Maio avverte rispetto niente posizione ma che renda dice no rinegoziazioni del fatto col PD e mentre Di Battista rientro in Italia sente con te io tranne Cattaneo zanetto stimano in 14 collegi a rischio con Alleanza sinistra italiana Verdi Movimento 5 Stelle per Berlusconi il 25 settembre sarà un nuovo Miracolo Italiano andiamo a letto con la Cina ha dato il via alle 12 locali 6 d’Italia alle più grandi esercitazioni militari mi hai fatto intorno ai the one in un crescendo di tensione in risposta alla visita sull’isola ...