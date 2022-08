Sci | combinata nordica | convocate le squadre azzurre per ritiro tra Tarvisio e Planica

(Di giovedì 4 agosto 2022) LeA e B, sia maschili che femminili, disono statedal direttore tecnico Ivo Pertile per untra(Slovenia) da lunedì 8 a venerdì 12 agosto. Cinque giorni di allenamenti che vedrà impegnati i nomi più importanti, come Annika Sieff, Veronica Gianmoena e Daniela Dejori al femminile, oltre a Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas, Samuel Costa, Aaron Kostner, Domenico Mariotti, Alessandro Pittin e Stefano Radovan al maschile. SportFace.

Domenica la seconda tappa del circuito estivo, con l'esordio stagionale per quattro alfieri della nazionale. Combinatiste impegnate in allenamento a Varena.