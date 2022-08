Sampdoria-Reggina | Inzaghi | “Test impegnativo | ma avremo il giusto approccio alla gara”

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il tecnico della, Filippovigilia della sfida contro lavalevole per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023, ha parlato in conferenza stampa: “Siamo reduci dal triangolare di Salerno, dove abbiamo avuto l’occasione di confrontarci con squadre di livello e misurare il nostro stato di forma. Ho ricevuto buone risposte dai ragazzi e non era affatto scontato, considerate le poche settimane di lavoro nelle gambe. Sarà il secondoche andremo ad affrontare lungo il nostro percorso pre-campionato. Laè una squadra ben attrezzata, lo stadio Marassi è uno degli impianti più suggestivi d’Italia: ci sono tutti gli ingredienti per approcciare lanel migliore dei modi”. L’ex allenatore del Milan ...

Marco Giampaolo è pronto per la prima gara ufficiale della stagione quella che attende la sua Sampdoria contro la Reggina. Domani i blucerchiati scenderanno in campo per i trentaduesimi di Coppa Italia. 'Affrontiamo una formazione con calciatori importanti', spiega il tecnico blucerchiato GENOVA (ITALPRESS) - 'Mi aspetto una partita seria'.