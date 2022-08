Elezioni: Calenda e Bonino escludono accordi con Si e Verdi (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo le scintille Si e Verdi contro Pd anche Calenda e Bonino gettano benzina sul fuoco, mettendo in difficoltà la strategia di Letta L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 4 agosto 2022) Dopo le scintille Si econtro Pd anchegettano benzina sul fuoco, mettendo in difficoltà la strategia di Letta L'articolo proviene da Firenze Post.

pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - raffaellapaita : Calenda, una cosa è evitare elezioni anticipate che avrebbero portato alla vittoria di Salvini. Una cosa è andare a… - bizcommunityit : Elezioni 2022, Calenda: 'Rinegoziare patto con Letta? Azione non è disponibile' - Majden3 : RT @Newsinunclick: 'Meloni non è assolutamente adatta per fare il premier. Non ha governato mai nulla, se non aver fatto il ministro senza… -