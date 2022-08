Caro bollette e smartworking

Leggi su nonewsmagazine

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ibrido o a distanza, il lavoro non è più soltanto in ufficio. Se prima della pandemia appena l’11% degli occupati lavorava da remoto, nel 2021 i lavoratori agili sono saliti al 32,5%. Una modalità che nel complesso piace ai lavoratori (55%) ma non mancano criticità: ad esempio, il 60% lamenta problemi legati all’aumento dei costi delle utenze domestiche. Una problematica che si fa ancora più forte in questo primo trimestre 2022. A confermarlo è Selectra che ha analizzato i costi dello smart working per gli italiani. Quanto costa lo smart working agli italiani Secondo l’analisi di Selectra, un lavoratore in smart working** full time, che si affida ancora al Servizio di Maggior Tutela, a febbraio 2022 spenderà 57 euro in più nella bolletta mensile luce (+230%, per un totale di 102 euro), e 159 euro in più per la bolletta del gas (+220%, per un totale di 290 euro) rispetto a febbraio ...