La Camera vota per vietare le botticelle trainate dai cavalli

Una buona norma che vedremo se diventerà legge. All'interno del decreto Infrastrutture e dei trasporti è stato approvato un ordine del giorno che vieta l'utilizzo di animali come mezzi di trasporto su ...Non solo, queste elezioni politiche sono le prime in cui siin un solo giorno " domenica 25 ... Al momento in commissione Giustizia allac'è la proposta di legge a prima firma della ... Cavallo stramazza al suolo davanti alla Fontana di Trevi, la Camera vota lo stop alle botticelle La norma viet l'utilizzo di animali per la trazione di veicoli e di mezzi di ogni specie adibiti al servizio di piazza e per trasporti turistici". Le licenze saranno riconvertite in taxi ...Stop alle botticelle. Con la votazione di oggi a favore della proposta del Partito Democratico, la Camera dei Deputati ha posto un blocco ...