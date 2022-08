Giffoni Day 8 | Gary Oldman e Gabriele Mainetti incontrano i ragazzi

Leggi su zon

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Fortissime emozioni nella ottava giornata delFilm Festival, idella giuria hanno potuto incontrare e chiacchierare con l’Attore(volto di Sirius Black in Harry Potter) e non solo; a far compagnia aiè stato anche il registae l’attore Gianmarco Saurino. Cloe Romagnoli, Noemi Brazzoli e Carolina di Domenico Le tre attrici sono ospiti alper presentare la loro nuova serie ”One Whis”: un prodotto per giovani e adolescenti che li avvicineranno alle dinamiche delle start up. Ai nostri microfoni, le protagoniste hanno raccontato il divertimento che provano sul set e la voglia di crescere e migliorare nel settore della recitazione.L‘attore premio Oscar ha ...