Cure canalari urgenti per nove dei minori ospitati alla Tafuri

(Di mercoledì 3 agosto 2022) di Monica De Santis E’ stata la dottoressa Roberta Borrelli odontoiatra, presso il poliambulatorio di Pastena dell’Asl di Salerno a prendere in cura ieri mattina 9 dei migrantinon accompagnati che avevano problemi odontoiatri, talmente gravi da richiedere un immediato intervento medico. Contattata dvice sindaco e dottoressa Paku Memoli, la dottoressa Borrelli non si è tirata indietro ed ha accolto imigranti presso il poliambulatorio, visitandoli e provvedendo ad iniziare lecanaliri.?che dovranno proseguire anche nei prossimi giorni, ma che al momento stanno dando sollievo ai ragazzi che a causa del forte mal di denti non riuscivano neanche a mangiare. “La dottoressa Borrelli è stata molto gentile e disponibile”, ha raccontato poi la vice sindaca Paku?Memoli, che già dalle ...

