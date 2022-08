Con Uncoupled, Darren Star continua a superare i limiti della televisione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nell'autunno del 1990, Darren Star non aveva ancora 30 anni e aveva solo un paio di precedenti crediti di sceneggiatura quando lanciò la sua prima serie come creatore: Beverly Hills, 90210. Quello show, ovviamente, divenne uno dei primi successi dell'ancora nascente rete Fox e cambiò le carte in tavola per la televisione rivolta agli adolescenti. Meno di due anni dopo, 90210 ha generato uno spinoff, Melrose Place, che ha fatto ancora più scalpore. Da allora, Star non è mai uscito dalla conversazione culturale: è stato responsabile di Sex & The City, una delle sitcom di maggior successo della HBO; il suo show Younger ha mantenuto il suo pubblico affezionato nonostante i molteplici cambi di rete e di piattaforma; e i remake e gli spinoff dei suoi vari progetti li hanno trasformati in franchise ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Nell'autunno del 1990,non aveva ancora 30 anni e aveva solo un paio di precedenti crediti di sceneggiatura quando lanciò la sua prima serie come creatore: Beverly Hills, 90210. Quello show, ovviamente, divenne uno dei primi successi dell'ancora nascente rete Fox e cambiò le carte in tavola per larivolta agli adolescenti. Meno di due anni dopo, 90210 ha generato uno spinoff, Melrose Place, che ha fatto ancora più scalpore. Da allora,non è mai uscito dalla conversazione culturale: è stato responsabile di Sex & The City, una delle sitcom di maggior successoHBO; il suo show Younger ha mantenuto il suo pubblico affezionato nonostante i molteplici cambi di rete e di piattaforma; e i remake e gli spinoff dei suoi vari progetti li hanno trasformati in franchise ...

gonnaincorriera : Ho iniziato Uncoupled su Netflix. Non è un capolavoro, ma forse per la prima volta in una serie si insinua il dubbi… - tuseiale : Ho visto i primi 4 episodi di #Uncoupled e mi sta piacendo molto, via con gli altri 4 - angerollseyes : Com’è Uncoupled, la nuova serie su Netflix con neil patrick harris? - Biodance3 : Per chi ha visto #Uncoupled...Non finisce davvero così, con un ottavo episodio che lascia troppe domane vero?! - antodag_ : #Uncoupled ma con meno soldi e meno viaggi -