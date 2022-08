Giulia Salemi | la sua reazione al “bacio” di Ronn Moss diventa virale

(Di martedì 2 agosto 2022): pare che la bella ex vippona del “Grande Fratello Vip” sia stata “baciata” da, l’attore che ha vestito i panni di Ridge Forrester nella fiction “Beautiful”. Ladella ragazza èta in seguito. Intanto sul web continuano a circolare rumors discordanti circa la relazione traed il fidanzato Pierpaolo Pretelli., la bella ex vippona del “Grande Fratello Vip” è stata “baciata” da, l’attore che ha vestito i panni di Ridge Forrester nella fiction “Beautiful”. Ma qual è stata ladella ragazza che èta in poco tempo? Intanto sul web ...

fanpage : I #PRELEMI hanno scatenato il pubblico del Giffoni Film Festival ieri, scambiandosi un romantico e passionale baci… - MediasetTgcom24 : Pierpaolo Pretelli raggiunge Giulia Salemi al Giffoni Film Festival ed è subito bacio sul palco #giuliasalemi… - apc_princess : RT @headandthoughts: Giulia Salemi conduttrice, autrice, influencer da 1.8 milioni di follower su Instagram e da settembre anche arredatri… - Michi72748137 : RT @headandthoughts: Giulia Salemi conduttrice, autrice, influencer da 1.8 milioni di follower su Instagram e da settembre anche arredatri… - Filomen83869405 : RT @headandthoughts: Giulia Salemi conduttrice, autrice, influencer da 1.8 milioni di follower su Instagram e da settembre anche arredatri… -

Dopo circa un anno e mezzo d'amore la coppia di ex gieffini sembra pronta al grande ...La giovane influencere un curioso bacio ricevuto dall'ex attore storico di Beautiful Ronn Moss. Il video è diventato virale. Una serata in discoteca particolare perche, in compagnia del ...Secondo le ultime indiscrezioni rilasciate dai ragazzi di "The Pipol Tv", Giulia Salemi potrebbe ritornare al "Grande Fratello Vip" con un ruolo del tutto nuovo.Nessun post romantico da parte dell'influencer italo-persiana, nessuna foto di festeggiamenti postata dal suo compagno. I follower subito hanno pensato al peggio, ma non potevano essere più fuori stra ...