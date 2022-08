GF Vip 7, Giulia Salemi torna al Grande Fratello Vip 2022 con un ruolo inedito: l’idea di Alfonso Signorini (Di martedì 2 agosto 2022) Giulia Salemi tornerà al GF Vip 7 di Alfonso Signorini? Il conduttore avrebbe pensato per lei a un ruolo inedito, ma quale? La ex gieffina è ormai una veterana del reality: ha già partecipato due volte in qualità di concorrente e ben presto potremmo rivederla nella casa più spiata d’Italia. Leggi anche: GF Vip 7... Leggi su donnapop (Di martedì 2 agosto 2022)tornerà al GF Vip 7 di? Il conduttore avrebbe pensato per lei a un, ma quale? La ex gieffina è ormai una veterana del reality: ha già partecipato due volte in qualità di concorrente e ben presto potremmo rivederla nella casa più spiata d’Italia. Leggi anche: GF Vip 7...

ParliamoDiNews : GF Vip 7, trattativa concreta per Giulia Salemi: il pubblico si spacca #giuliasalemi #2agosto - zazoomblog : Giulia Salemi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip in un ruolo inedito - #Giulia #Salemi #potrebbe #tornare - zazoomblog : Gf Vip 7 Giulia Salemi con un ruolo inedito? Il pubblico si divide - #Giulia #Salemi #ruolo #inedito? - infoitcultura : Gf Vip 7, Giulia Salemi con un ruolo inedito? Il pubblico si divide - infoitcultura : GF Vip 7, trattativa concreta per Giulia Salemi -