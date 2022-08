ASCOLTI LUGLIO 2022: RAI1 CALA DEL 4,3% IN PRIMA SERATA, CADETTE QUASI TUTTE TUTTE IN POSITIVO, CANALE 5 RISALE (Di martedì 2 agosto 2022) Gli ASCOLTI di LUGLIO 2022 nelle 24 ore e in PRIMA SERATA delle prime sette emittenti italiane. RAI1 è in calo però c’è da ricordare che l’anno scorso ci furono gli Europei di Calcio che hanno alterato i dati. Anche Rai2 nelle 24 ore è in calo, calo dovuto principalmente alle Olimpiadi di Tokyo dell’anno scorso. Di conseguenza si nota una notevole risalita di CANALE 5. 24 ORE Nel mese di LUGLIO 2022 la rete più seguita è RAI1. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 16,06%, in calo dell’1,22% rispetto a LUGLIO 2021. Rai2 invece ottiene il 6,12% medio, in calo dell’1,53% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 6,38%, in aumento dello ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 2 agosto 2022) Glidinelle 24 ore e indelle prime sette emittenti italiane.è in calo però c’è da ricordare che l’anno scorso ci furono gli Europei di Calcio che hanno alterato i dati. Anche Rai2 nelle 24 ore è in calo, calo dovuto principalmente alle Olimpiadi di Tokyo dell’anno scorso. Di conseguenza si nota una notevole risalita di5. 24 ORE Nel mese dila rete più seguita è. Nelle 24 ore l’ammiraglia della Tv di Stato registra uno share medio del 16,06%, in calo dell’1,22% rispetto a2021. Rai2 invece ottiene il 6,12% medio, in calo dell’1,53% rispetto all’anno scorso. Rai3 registra nelle 24 ore uno share del 6,38%, in aumento dello ...

