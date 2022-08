L'anticiclone africano torna sull'Italia con temperature fino a 40 gradi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - La prima settimana di agosto, secondo le previsioni del sito meteo.it, sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldo africano portata dall'anticiclone. Più caldo già da oggi, ma l'escalation delle temperature comincerà mercoledì e culminerà tra giovedì e domenica. Il sole sarà prevalente in tutte le regioni e soltanto sulle Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, occasionali brevi rovesci o veloci temporali di calore. L'avanzata dell'anticiclone africano raggiungerà prima le regioni centrali, quindi quelle settentrionali e infine le meridionali. Le temperature inizieranno a essere roventi al Centro con 35-36 gradi centigradi attesi a Firenze, Roma e Terni, ... Leggi su agi (Di lunedì 1 agosto 2022) AGI - La prima settimana di agosto, secondo le previsioni del sito meteo.it, sarà caratterizzata da una nuova ondata di caldoportata dall'. Più caldo già da oggi, ma l'escalation dellecomincerà mercoledì e culminerà tra giovedì e domenica. Il sole sarà prevalente in tutte le regioni e soltantoe Alpi del Triveneto, specie sui settori di confine, potranno verificarsi, dal tardo pomeriggio, occasionali brevi rovesci o veloci temporali di calore. L'avanzata dell'raggiungerà prima le regioni centrali, quindi quelle settentrionali e infine le meridionali. Leinizieranno a essere roventi al Centro con 35-36centiattesi a Firenze, Roma e Terni, ...

