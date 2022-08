Alessia e Giulia | il segreto delle sorelle uccise dal treno a Riccione

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 agosto 2022) Quegli occhi scuri, profondi.Pisanu è la maggioreduemorte travolte dal Frecciarossa 9802 a, ieri mattina. Ha sedici anni, ne avrebbe compiuti diciassette tra meno di due mesi., invece, ne ha appena quindici. Sono inseparabili,. Da sempre si fanno chiamare Pisano, con la "o" al posto della "u". E sono molto legate a papà Vittorio, che ha un'azienda di trasporti e trascolchi nella loro Castenaso, in provincia di Bologna. Lì tutti sanno chi sono i Pisanu. Per questo quando nel pomeriggio una volante dei carabinieri si ferma davanti alla villetta di famiglia, dove vivono anche una terza sorella, più grande, e la madreragazze, in paese la voce corre veloce. Ma-vuoi-vedere-che? ...