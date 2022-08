I milanesi stanno con Chiara Ferragni sulla sicurezza a Milano: “la tua non deve rimanere una voce isolata” (Di domenica 31 luglio 2022) “Siamo tre donne, tre cittadine milanesi che condividono con te la preoccupazione e l’amarezza per ciò che accade nella nostra Milano”. Inizia così la lettera aperta scritta da Maryan Ismail, presidente dell’Associazione Unione Islamica Italiana, Mariateresa Coppo Gavazzi, presidente Centro Italiano Femminile Metropolitano e Benedetta Borsani, giornalista per Chiara Ferragni. A riportarlo è Il Giorno. Lettera aperta a Chiara Ferragni sulla sicurezza a Milano: “Dobbiamo agire” “Siamo consapevoli che il tema sicurezza è molto sensibile e richiede cooperazione attiva e positiva da parte di tutti, siano essi privati cittadini, associazioni di categoria o del terzo settore, comitati di quartiere, amministrazione e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Siamo tre donne, tre cittadineche condividono con te la preoccupazione e l’amarezza per ciò che accade nella nostra”. Inizia così la lettera aperta scritta da Maryan Ismail, presidente dell’Associazione Unione Islamica Italiana, Mariateresa Coppo Gavazzi, presidente Centro Italiano Femminile Metropolitano e Benedetta Borsani, giornalista per. A riportarlo è Il Giorno. Lettera aperta a: “Dobbiamo agire” “Siamo consapevoli che il temaè molto sensibile e richiede cooperazione attiva e positiva da parte di tutti, siano essi privati cittadini, associazioni di categoria o del terzo settore, comitati di quartiere, amministrazione e ...

