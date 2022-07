Dumfries potrebbe lasciare l’Inter? Forte interesse dall’estero per lui (Di domenica 31 luglio 2022) Il Chelsea continua a guardare in casa Inter per aumentare la qualità della rosa. Fari sempre puntati su Milan Škriniar e Cesare Casadei, ma l’Interesse principale si sarebbe spostato su un altro giocatore. I Blues conoscono la delicata situazione economica del club milanese e la necessità di fare plusvalenze e, di conseguenza, sanno che di fronte a un’offerta congrua i nerazzurri non potranno rifiutare. In questo senso, anche i buoni rapporti tra le due società potrebbero aiutare per la buona riuscita della trattativa. Dumfries Inter Chelsea Stando a quanto riporta The Athletic, il Chelsea sarebbe Fortemente interessato a Denzel Dumfries. L’esterno olandese potrebbe inserirsi perfettamente nei meccanismi di Thomas Tuchel e sostituire il capitano César Azpilicueta, destinato ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Il Chelsea continua a guardare in casa Inter per aumentare la qualità della rosa. Fari sempre puntati su Milan Škriniar e Cesare Casadei, maesse principale si sarebbe spostato su un altro giocatore. I Blues conoscono la delicata situazione economica del club milanese e la necessità di fare plusvalenze e, di conseguenza, sanno che di fronte a un’offerta congrua i nerazzurri non potranno rifiutare. In questo senso, anche i buoni rapporti tra le due societàro aiutare per la buona riuscita della trattativa.Inter Chelsea Stando a quanto riporta The Athletic, il Chelsea sarebbemente interessato a Denzel. L’esterno olandeseinserirsi perfettamente nei meccanismi di Thomas Tuchel e sostituire il capitano César Azpilicueta, destinato ...

