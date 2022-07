Ultime Notizie – Elezioni 2022 | lettera Urso a Camere | “Ingerenze straniere in Ue più intense”

(Di venerdì 29 luglio 2022) Mettere in guardia il parlamento italiano su forme di ingerenza, che divengono “ancora piùed accentuate con l’avvicinarsi delle consultazioni elettorali“, e che in Germania si sono concretizzate con una violazione dei “sistemi informatici del Bundestag” e “una esfiltrazione di informazioni dalla posta elettronica dei parlamentari tedeschi già nel 2015” ma “anche in tempi più recenti”. Lainviata dal presidente del Copasir Adolfoai presidenti di Senato e Camera Elisabetta Casellati e Roberto Fico, fa riferimento all’indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica che lo stesso Comitato sta svolgendo. A quanto apprende l’Adnkronos laè stata inviata ...

tvdellosport : LE NOTIFICHE DEL GIORNO ?? De Ketelaere, Olympique Marsiglia, Wijnaldum e tanto altro…?? Seguiteci su Sportitalia p… - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - SkyTG24 : #CrisiDiGoverno 'Ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro… - cittadirivalta : È uscito il numero 40 di 'Rivalta In-forma di Newsletter' con le ultime #notizie dalla #città. Lo puoi leggere qui… - zazoomblog : Ultime Notizie – L’Oréal in 1° semestre crescita straordinaria con vendite per 1836 mld (+135%) - #Ultime #Notizie… -

Il Sole 24 ORE

Scritta chissà quanti giorni prima e dunque lerisalgono ancora a giorni addietro. Un detenuto in sciopero della fame, proprio per via delle condizioni di salute critiche in cui si ...Secondo alcune indiscrezioni, il leghista avrebbe ripreso a frequentare la sede diplomatica nellesettimane. Lo staff di Salvini, pur rivendicando i colloqui del passato, sostiene però che ... Ucraina ultime notizie. Zelensky sul Mar Nero, pronti a prima nave con grano La brochure è dedicata per il momento alla zona del centro storico ed è già scaricabile dal sito www.differenziatasassari.it | SassariNotizie.com Mobile ...Ergastolo confermato per Wayne Couzens, il poliziotto dei reparti di elite di Scotland Yard responsabile l'anno scorso di uno dei più efferati casi di femminicidio recenti avvenuti a Londra e nel Regn ...