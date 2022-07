Primo italiano nell’Ajax | chi è Lorenzo Lucca

(Di venerdì 29 luglio 2022) Dopo 122 anni di storia,sarà ilgiocatorea vestire la maglia dell’Ajax. L’ultimo colpo di calciomercato degli olandesi è infatti l’attaccante classe 2000 che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Pisa in Serie B, conquistando la maglia dell’Under 21 azzurra . Dopo essere stato ad un passo dal trasferimento al Bologna, il club di Amsterdam si è inserito prepotentemente nella trattativa presentando ai toscani un’offerta da circa 1 milione più 10 di bonus per il prestito con diritto di riscatto e una percentuale sulla futura rivendita. Oggi i club sbrigheranno le ultime formalità e nella giornata di lunedì 1° agosto il giocatore potrebbe svolgere le visite mediche. Decisiva nella scelta dila possibilità di giocare la Champions League, che ha convinto il ...

gippu1 : A secco da 1215 minuti (ultimo gol il 2 ottobre 2021), Lorenzo #Lucca diventa il primo calciatore italiano della st… - ItalyMFA : #ConferenzaIIC | Cento anni fa nasceva il primo Istituto Italiano di Cultura: @IICPraga. Oggi gli 84 #IIC sono part… - trash_italiano : Dopo aver rimandato alcune date, Shawn Mendes ha annunciato ora di aver cancellato l'intero tour. Il cantante, dopo… - Lucachannel : RT @gippu1: A secco da 1215 minuti (ultimo gol il 2 ottobre 2021), Lorenzo #Lucca diventa il primo calciatore italiano della storia dell'Aj… - glooit : Lucca all'Ajax,sarà primo italiano club di Amsterdam leggi su Gloo -

Il 29enne tennista nato in Argentina e poi naturalizzatoha vinto il derby azzurro contro ... lui che proveniva dalle qualificazioni, aveva conquistato a inizio settimana ilsuccesso nel ...... con Milano ancora di slancio a maggior ragione dopo i dati positivi sul Pile con i conti ... alla luce del rallentamento economico forte in atto negli Usa (certificato daldato sul Pil ...La sottovariante Centaurus è arrivata in Italia. Una sequenza riconducibile alla sotto-variante Centaurus (Covid BA.2.75), è infatti stata registrata in Italia ...CIVITANOVA - Un apprezzamento, l'aggressione, la morte. Un cittadino straniero, di origine nigeriana, è stato ucciso a colpi di stampella, quella che lo aiutava a sorreggersi, nel ...