Firenze: morde il commesso per portar via un giubbotto e va in strada seminudo. Fermato col taser e arrestato (Di venerdì 29 luglio 2022) E' accusato di aver rapinato un negozio del centro storico fiorentino, portando via un giubbino giallo, dopo aver morso il braccio ad un commesso intervenuto per fermarlo. Poi, seminudo, con addosso solo il vistoso bottino del colpo appena messo a segno, avrebbe minacciato in strada i passanti con una bottiglia di vetro. L’episodio è avvenuto ieri sera, 28 luglio 2022, a Firenze, dove la Polizia di Stato è subito intervenuta per fermare un cittadino somalo L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 29 luglio 2022) E' accusato di aver rapinato un negozio del centro storico fiorentino, portando via un giubbino giallo, dopo aver morso il braccio ad unintervenuto per fermarlo. Poi,, con addosso solo il vistoso bottino del colpo appena messo a segno, avrebbe minacciato ini passanti con una bottiglia di vetro. L’episodio è avvenuto ieri sera, 28 luglio 2022, a, dove la Polizia di Stato è subito intervenuta per fermare un cittadino somalo L'articolo proviene daPost.

francetomm : RT @ilgiornale: Serata di follia a Firenze con protagonista uno straniero. Entra in un negozio, si denuda e ruba un giacchetto. Poi esce, p… - ilgiornale : Serata di follia a Firenze con protagonista uno straniero. Entra in un negozio, si denuda e ruba un giacchetto. Poi… - venti4ore : Rapina un negozio, morde un commesso e cammina nudo per il centro di Firenze arrestato - Mefisto78941274 : Rapina un negozio, morde un commesso e cammina nudo per il centro di Firenze: arrestato Lamorgese, lo vuoi a casa t… - vicevongola2 : RT @GonnelliLuca: Rapina un negozio, morde un commesso e cammina nudo per il centro di Firenze: arrestato - Cronaca -