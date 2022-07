Agenzia delle Entrate e attacco hacker russo, cos’è realmente accaduto? Svelato il mistero (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato la notizia del presunto attacco hacker russo ai danni dell’Agenzia delle Entrate: ebbene, nelle ultime ore è stata fatta chiarezza su quanto accaduto. hacker, 29/7/2022 – Computermagazine.itInizialmente era scattato l’allarme per vi a di un presunto attacco ransomware da parte di LockBit, un collettivo di hacker che pare sia affiliato alla Russia, e che avrebbe richiesto un riscatto per una cifra importante dopo aver sottratto all’Agenzia governativa circa 78 gigabyte di dati. Se entro 5 giorni (la deadline sarebbe dovuta scadere il prossimo 31 luglio), non fossero arrivati i soldi, a quel punto i dati sarebbero stati pubblicati nel Dark Web, con tutto ciò che ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 29 luglio 2022) Negli scorsi giorni vi abbiamo riportato la notizia del presuntoai danni dell’: ebbene, nelle ultime ore è stata fatta chiarezza su quanto, 29/7/2022 – Computermagazine.itInizialmente era scattato l’allarme per vi a di un presuntoransomware da parte di LockBit, un collettivo diche pare sia affiliato alla Russia, e che avrebbe richiesto un riscatto per una cifra importante dopo aver sottratto all’governativa circa 78 gigabyte di dati. Se entro 5 giorni (la deadline sarebbe dovuta scadere il prossimo 31 luglio), non fossero arrivati i soldi, a quel punto i dati sarebbero stati pubblicati nel Dark Web, con tutto ciò che ...

