Pizza con papaccella napoletana: l'ultima novità di Salvatore Palma, chef di Sant'Anastasia (Di giovedì 28 luglio 2022) Saporita e carnosa, quest'estate si gusta la Pizza con papaccella napoletana. L'idea è di Salvatore Palma, Pizzaiolo di Sant'Anastasia che per condire le sue pizze utilizza solo prodotti di stagione, campani, a km zero. Le materie prime provengono infatti dall'Orto conviviale situato proprio a fianco del suo locale "Pizz'Amore e fantasia" e diventato partner dell'impresa di ristorazione. "Seguire la stagionalità dei prodotti è di primaria importanza per stare bene a tavola – commenta Palma – non solo le pizze risultano più sane e gustose, ma se ne assumono meglio i principi nutritivi. Non solo, è un atto dovuto alla nostra terra, così come alla nostra salute". L'obiettivo è la valorizzazione delle specialità del territorio, che hanno trasformato la ...

