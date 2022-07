Orsini dice che non andrà in tv per un po’ di tempo (Di giovedì 28 luglio 2022) Parole nere di vita/La guerra è finita cantavano i Baustelle. E – di conseguenza – anche i talk show sono decisamente più morbidi nel trattare le notizie dall’Ucraina. Signori, c’è la crisi di governo e ci sono le elezioni il 25 settembre. I talk show non possono occuparsi di quello che succede nel Donbass, bisogna capire innanzitutto se Carlo Calenda sarà alleato di Matteo Renzi o se entrambi correranno da soli. In tutto questo, anche il mondo dei commentatori e degli editorialisti sulla guerra è in fermento: com’era capitato ai virologi, grande visibilità mediatica durante la pandemia e crollo della popolarità successivamente, c’è il rischio che anche gli esperti di geopolitica perdano terreno negli show televisivi. Lo testimoniano anche le parole di Alessandro Orsini al Festival di Giffoni, dove ha annunciato che – nei prossimi mesi – si prenderà una pausa dalla ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 28 luglio 2022) Parole nere di vita/La guerra è finita cantavano i Baustelle. E – di conseguenza – anche i talk show sono decisamente più morbidi nel trattare le notizie dall’Ucraina. Signori, c’è la crisi di governo e ci sono le elezioni il 25 settembre. I talk show non possono occuparsi di quello che succede nel Donbass, bisogna capire innanzitutto se Carlo Calenda sarà alleato di Matteo Renzi o se entrambi correranno da soli. In tutto questo, anche il mondo dei commentatori e degli editorialisti sulla guerra è in fermento: com’era capitato ai virologi, grande visibilità mediatica durante la pandemia e crollo della popolarità successivamente, c’è il rischio che anche gli esperti di geopolitica perdano terreno negli show televisivi. Lo testimoniano anche le parole di Alessandroal Festival di Giffoni, dove ha annunciato che – nei prossimi mesi – si prenderà una pausa dalla ...

