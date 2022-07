L’Onu chiede a Kiev | Mosca | Usa e Ue di rispettare gli accordi sul grano russo e ucraino

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 28 luglio 2022) Dopo l’aut aut di ieri con cuiavvertiva che l’accordo sull’export disarebbe potuto fallire se non Ue, Usa e Ucraina non avessero fattol’intesa che riguardava, contestualmente, l’esportazione die di fertilizzanti russi bloccati dalle sanzioni, ora entra in giococon il segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Che plaudendo all’inaugurazione del Centro di coordinamento di Istanbul per l’esportazione didall’Ucraina – è uno degli aspetti formali e sostanziali dell’accordo firmato a Instanbul –alle parti di lavorare per “applicare efficacemente” l’accordo con l’obiettivo di “ridurre l’insicurezza alimentare globale”. Ieriaveva lamentato il fatto che il ...