"Liberi i sindacalisti arrestati". L'appello di Zerocalcare e di accademici di tutto il mondo (Di giovedì 28 luglio 2022) AGI – Il fumettista Zerocalcare è il nome più noto al pubblico ma figurano anche tanti accademici e giuristi nella raccolta di firme che sta girando in queste ore per chiedere la liberazione dei sei appartenenti ai sindacati di base Si Cobas e Usb finiti ai domiciliari il 19 luglio con l'accusa di associazione a delinquere. Tra i sottoscrittori della petizione, scritta in italiano e inglese, ci sono docenti e ricercatori di tutto il mondo delle università Normale di Pisa, del Sussex, di Londra, di Glasgow, di Brasilia, di Plymouth, di Wharwich, di Lisbona, di Porto, di Amburgo, di Toronto, del Piemonte Orientale e di molti altri atenei. Presenti anche i nominativi di sindacalisti di Cgil, Cisl e Uil. "L'impianto accusatorio mira a una pesante delegittimazione dell'attività sindacale – si legge ...

