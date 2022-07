(Di giovedì 28 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Stazione di Atripalda hannoun ventenne di Manocalzati per porto ingiustificato di arma e possesso di sostanza stupefacente. La pattuglia era impegnata in un normale servizio serale per il controllo della città del Sabato, quando ha intimato l’“Alt” al conducente di un’vettura in transito. All’esito di perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto una modica quantità di hashish, uno “spinello” confezionato con analoga sostanza stupefacente nonché una pistola a salve, priva di “tappo rosso”, con tre cartucce. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il ventenne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24 : ** Armi e #Droga in auto, denunciato un 20enne nell'Avellinese ** - antonio_randino : RT @annunciodioggi: @lucioalessio @grotondi @GiorgiaMeloni @forumalcentro Meglio battezzare Draghi, Letta, Speranza, Boldrini, Zan, Bonino,… - FedericoCiacca3 : RT @annunciodioggi: @lucioalessio @grotondi @GiorgiaMeloni @forumalcentro Meglio battezzare Draghi, Letta, Speranza, Boldrini, Zan, Bonino,… - CorriereCitta : Roma, occupa abusivamente un garage e lo trasforma in un deposito di armi e droga - grotondi : RT @annunciodioggi: @lucioalessio @grotondi @GiorgiaMeloni @forumalcentro Meglio battezzare Draghi, Letta, Speranza, Boldrini, Zan, Bonino,… -

Agenzia ANSA

Ed in quella circostanza il 40enne disse di essere già stato in carcere per, esplosivi e, di aver conosciuto esponenti di spicco della criminalità organizzata tarantina, e di vantare ...... nell'ambito di una contesta tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio diin città. ... I due rispondono di duplice omicidio, porto e detenzione illegale di, aggravati dal metodo ... Studio, porti Balcani ingresso per droga e armi - Politica - Nuova Europa Dopo dieci anni sono finiti in carcere i presunti sicari del duplice omicidio commesso a Grumo Appula, nel Barese, nell'ambito di una contesta tra gruppi criminali per il controllo dello spaccio di dr ...Nell'indagine anche un'avvocata di Milano, che si è rivolta a mafiosi per recuperare 40mila euro da un imprenditore ...