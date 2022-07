Valerio Scanu si laurea: 110 e lode in legge (Di mercoledì 27 luglio 2022) A dare l’annuncio lui stesso su Instagram Non solo cantante ma ance Dottore. Valerio Scanu, vincitore di Sanremo 2010, si è laureato oggi. 27 luglio in legge. A dare la lieta notizia lui stesso con un post Instagram con tanto di corona d’alloro e abito adatto all’occasione. Scanu ha conseguito, con lode, in Giurisprudenza. L’artista si era iscritto al corso nel 2018, presso l’UniFortunato di Benevento. La discussione di laurea, il 25 luglio presentando una tesi sulla vulnerabilità. Sentita la dedica alla mamma e al padre, venuto a mancare a causa del Covid 19. “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”. L’artista, come da lui stesso annunciato, aveva deciso di riprendere gli studi dopo essersi ritrovato invischiato un una ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 27 luglio 2022) A dare l’annuncio lui stesso su Instagram Non solo cantante ma ance Dottore., vincitore di Sanremo 2010, si èto oggi. 27 luglio in. A dare la lieta notizia lui stesso con un post Instagram con tanto di corona d’alloro e abito adatto all’occasione.ha conseguito, con, in Giurisprudenza. L’artista si era iscritto al corso nel 2018, presso l’UniFortunato di Benevento. La discussione di, il 25 luglio presentando una tesi sulla vulnerabilità. Sentita la dedica alla mamma e al padre, venuto a mancare a causa del Covid 19. “A babbo e mamma, alla mia famiglia e ai miei affetti, a chi ha sempre creduto in me”. L’artista, come da lui stesso annunciato, aveva deciso di riprendere gli studi dopo essersi ritrovato invischiato un una ...

