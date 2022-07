Il Foglio

... ha affermato citato dalIndependen. Intanto gli agenti dell'intelligence russa erano sulle ... 'Dopo aver ricevuto talidi cooperazione dai russi, gli europei si rivolgono immediatamente ...... nella regione di. Spot ha funzionato bene con esplosivi piccoli e instabili in passato e, di ... Una delle opzioniè quella di utilizzare la rete ATLAS , un'organizzazione di corpi di ... Le proposte di Kyiv per far funzionare l'accordo sul grano sono concrete Gli ucraini vogliono che il patto firmato a Istanbul funzioni, ma senza garanzie sulla sicurezza da parte di Mosca non sarà possibile perché i mercantili sono spaventati. Erdogan ha fissato un nuovo i ...