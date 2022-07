L’economia russa va a rotoli, ma Mosca trucca i conti (Di martedì 26 luglio 2022) Le sanzioni dell’Occidente stanno facendo male alla Russia, ormai prossima al sesto mese di guerra contro l’Ucraina. E poco importa se, come raccontato da Formiche.net, il default russo è ad oggi più un bluff che altro visto che finché tre quarti del globo, Europa inclusa, compreranno gas e petrolio dall’ex Urss, Mosca avrà entrate sufficienti a garantire pagamenti e transazioni. Tutto ciò però non deve illudere, sostengono su Foreign Policy Jeffrey Sonnenfeld e Steven Tian, due professori della Yale University. Come a dire, le sanzioni non sono acqua fresca, anzi. “A cinque mesi dall’invasione russa dell’Ucraina, permane una sorprendente mancanza di comprensione da parte di molti politici e commentatori occidentali delle dimensioni economiche dell’invasione del presidente Vladimir Putin e di cosa abbia significato per il posizionamento economico della ... Leggi su formiche (Di martedì 26 luglio 2022) Le sanzioni dell’Occidente stanno facendo male alla Russia, ormai prossima al sesto mese di guerra contro l’Ucraina. E poco importa se, come raccontato da Formiche.net, il default russo è ad oggi più un bluff che altro visto che finché tre quarti del globo, Europa inclusa, compreranno gas e petrolio dall’ex Urss,avrà entrate sufficienti a garantire pagamenti e transazioni. Tutto ciò però non deve illudere, sostengono su Foreign Policy Jeffrey Sonnenfeld e Steven Tian, due professori della Yale University. Come a dire, le sanzioni non sono acqua fresca, anzi. “A cinque mesi dall’invasionedell’Ucraina, permane una sorprendente mancanza di comprensione da parte di molti politici e commentatori occidentali delle dimensioni economiche dell’invasione del presidente Vladimir Putin e di cosa abbia significato per il posizionamento economico della ...

